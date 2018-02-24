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Trump'ın Kuzey Kore takıntısı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmek amacıyla uygulanan yaptırımlar işe yaramadığı takdirde "ikinci aşamaya" geçecekleri uyarısında bulundu. Kuzey ve Güney arasında bir yakınlaşmanın olduğu bir dönemde tehditkar açıklama dikkat çekti

24 Şubat 2018 Cumartesi 10:20
Trump'ın Kuzey Kore takıntısı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi nükleer programından caydırmak amacıyla uygulanan yaptırımlar hedefe ulaşmakta yetersiz kaldığı takdirde "ikinci aşamaya" geçecekleri uyarısında bulundu.

ABD'nin Kuzey Kore'ye şu ana kadarki "en geniş yaptırım pakedini" hayata geçireceğini açıkladığı cuma günü Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar işe yaramadığı takdirde geçilecek "ikinci aşamanın çok sert" ve "dünya için çok ama çok talihsiz" olacağını söyledi.

 Trump, yine de "yaptırımların işe yaramasını umduğunu" belirtti. ABD Hazine Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan açıklamadaysa, ABD'nin bir Tayvan vatandaşının yanı sıra Çin, Hong Kong, Tayvan ve Singapur merkezli 27 şirket ve 28 gemiye yaptırım uygulama kararı aldığı kaydedildi.

Yaptırımlar kapsamında söz konusu firma ve kişilerin ABD'deki mal varlıkları üzerindeki haklarının dondurulacağı ve ABD vatandaşlarının bu firma ve kişilerle iş yapmasının engelleneceği belirtildi.

'Trump hayal kırıklığına uğradı'

Bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada "Geçmişte başarısız olan çabalar ve Kuzey Kore'nin nükleer programında gördüğümüz ilerlemeler düşünüldüğünde Başkan Trump'ın haklı bir hayal kırıklığına uğradığı aşikar" şeklinde konuştu.

Buna ek olarak ABD, diğer bir grup kuruluşun da BM tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında kara listeye alınmasını önerdi. Söz konusu hamleyle "Kuzey Kore'nin petrol elde etme ve kömür satma amacıyla yürüttüğü gayrimeşru deniz kaçakçılığı faaliyetlerini sona erdirmenin" hedeflendiği belirtildi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
TrumpKuzey KoreABD
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