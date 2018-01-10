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Trump İran kararını cuma günü verecek

ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Goldstein, Trump yönetiminin İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını cuma günü vereceğini bildirdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:58
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Trump İran kararını cuma günü verecek

ABD'nin, İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin kararı cuma günü vereceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Steve Goldstein, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Bir soru üzerine Goldstein, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceği konusunda, "Kararın cuma günü verileceğini bekliyoruz. Konuya ilişkin tartışma devam ediyor" dedi.

Goldstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile bu hafta içerisinde bir araya geleceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, cuma günü AP haber ajansına verdiği mülakatta, "Anlaşmayı ya düzelteceğiz ya da iptal edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 11.01.2018 00:59
Anahtar Kelimeler:
İranTrumpDonald Trump
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