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Trump karşıtları sokağa döküldü

ABD'de en az 150 noktada gerçekleştirilen gösterilerde binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın ne kadar vergi ödediğini açıklamasını talep etti

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Trump karşıtları sokağa döküldü

Trump, başkanlık kampanyası sırasında vergi beyannamesini açıklamayarak geleneklerin aksi yönünde hareket etmişti. ABD başkanlarının vergi ödemelerini açıklaması zorunlu olmasa da Trump'ın iş adamı geçmişinden dolayı vergi beyannamesini açıklaması talep ediliyor.
Gösteriler sırasında özellikle Trump destekçileri ve karşıtları arasında çıkan çatışmalar yüzünden en az 21 kişi gözaltına alındı. California eyaletinin Berkeley şehrinde düzenlenen gösterilerde polisin eylemcilere biber gazı ile müdahale ettiği görüldü. Berkeley şehrinde Trump karşıtları ve destekçileri arasında çatışmalar çıktı. En son Amerikan televizyon kanalı MSNBC, Trump'ın 2005'te 150 milyon dolardan fazla gelir beyan ettiğini, bunun karşılığında 38 milyon dolar vergi ödediğini ortaya koyan bir belge yayınlamıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, vergi belgelerinin yayınlanmasının yasa dışı olduğu belirtilmişti. DIŞ HABERLER

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