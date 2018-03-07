Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116842
ALTIN
161.619
DOLAR
3.8000
STERLİN
5.2751
EURO
4.7105
banner138

Trump kendinden öncekileri suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çelik ithalatında Çin'in payının kağıt üzerindekinden çok daha yüksek olduğunu belirterek, "Ülkemize gelen ithal çeliğin yüzde 2'sinin Çin'e ait olduğu doğru değil. Onlar, diğer ülkeler üzerinden de çelik satıyorlar" dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:26
Trump kendinden öncekileri suçladı

Trump, geçmiş yönetimleri de suçlayarak, bütün ülkelerin ABD'yi suistimal ettiğini savundu.

 Trump ile İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gündemin tartışmalı maddelerinden gümrük tarifelerine yönelik soru üzerine, ABD'nin neredeyse bütün ülkeler tarafından suistimal edildiğini kaydeden Trump, "Ben bu durumdan, diğer ülkeleri değil, ABD yönetimlerini sorumlu tutuyorum" yorumunu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çeşitli ticaret bariyerleriyle ABD'nin önünü keserken, ürettikleri araçları ABD'ye rahatça ihraç ettiklerini dile getiren Trump, "AB istediğini yapabilir ancak eğer biz Avrupalı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirirsek, bunu uzun süre yapamazlar. AB bize iyi davranmadı, ticaret açısından durum çok adaletsiz" ifadelerini kullandı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
TrumpABDÇelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail hükümetinin içi karıştı
İsrail hükümetinin içi karıştı
İbadi'den Peşmergeye taviz yok
İbadi'den Peşmergeye taviz yok
ABD, Rus-Türk ilişkilerinden rahatsız
ABD, Rus-Türk ilişkilerinden rahatsız
Suudi Prens “diyalog” rotasında
Suudi Prens “diyalog” rotasında
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Tunus'ta kritik yerel seçimler
Tunus'ta kritik yerel seçimler
İran'dan Batı'ya rest
İran'dan Batı'ya rest
'Batının kalıpları dağıldı'
'Batının kalıpları dağıldı'
AB'ye İtalyan tokadı
AB'ye İtalyan tokadı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim