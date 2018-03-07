Trump kendinden öncekileri suçladı

Trump, geçmiş yönetimleri de suçlayarak, bütün ülkelerin ABD'yi suistimal ettiğini savundu.

Trump ile İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gündemin tartışmalı maddelerinden gümrük tarifelerine yönelik soru üzerine, ABD'nin neredeyse bütün ülkeler tarafından suistimal edildiğini kaydeden Trump, "Ben bu durumdan, diğer ülkeleri değil, ABD yönetimlerini sorumlu tutuyorum" yorumunu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çeşitli ticaret bariyerleriyle ABD'nin önünü keserken, ürettikleri araçları ABD'ye rahatça ihraç ettiklerini dile getiren Trump, "AB istediğini yapabilir ancak eğer biz Avrupalı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirirsek, bunu uzun süre yapamazlar. AB bize iyi davranmadı, ticaret açısından durum çok adaletsiz" ifadelerini kullandı.

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