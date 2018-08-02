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Trump Kim'e teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerine ait kalıntıların ülkesine gönderilmesindeki katkılarından dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür ederek, onunla yeniden görüşmeyi iple çektiğini belirtti

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:04
Trump Kim'e teşekkür etti

1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerine ait kalıntıların ABD'ye ulaştığı bildirilirken, Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kalıntıların ABD'ye iade edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Trump, Kim'e ithafen yaptığı paylaşımda, "Sözünü tuttuğun ve orada hayatını kaybeden sevdiklerimizin kalıntılarını göndermek için süreci başlattığın için teşekkür ederim. Böyle güzel bir harekette bulunmasından dolayı hiç şaşırmadım.

Ayrıca güzel mektubun için teşekkür ederim, seninle görüşmeyi iple çekiyorum.” ifadelerine yer verdi. Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak durdurulmasının 65. yıl dönümünde hayatını kaybeden ABD'li askerlerin kalıntıları, 27 Temmuz'da, Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Havaalanı'dan C-17 Globemaster tipi Amerikan askeri kargo uçağıyla Güney Kore'deki ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne götürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.
AA

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