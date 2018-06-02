Trump-Kim zirvesi 12 Haziran'da

ABD Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iptal ettiği tarihi zirvenin, daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceğini açıkladı. Donald Trump, Kuzey Kore liderinin sağ kolu Kim Yong Chol ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına ''Çok başarılı bir süreç olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, masadaki tüm konuların çözümlenmesi için çok sayıda görüşme yapılmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Kuzey Kore istihbarat şefi General Kim Yong Chol, Başkan Kim'in mektubunu Trump'a elden ulaştırmak için Cuma günü Washington'a gitmişti. Başkan Trump, Mayıs ayında zirveyi Kuzey Kore'nin tavrını ''düşmanlığa açık ve muazzam öfkeli' olarak nitelendirerek iptal etmişti.

Beklenen görüşme gerçekleşirse, 1953 yılından bu yana teknik olarak halen savaş durumunda olan iki ülke lilderi ilk kez bir araya gelmiş olacak.

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