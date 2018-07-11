Trump 'koruma' parası istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin geçen yıl savunma harcamalarını 40 milyar dolar artırdığını ancak bunun yeterli olmadığını dile getirerek, "ABD çok fazla harcıyor diğer ülkeler ise az harcıyor, özellikle de bazıları. On yıllardır devam eden bu durum ABD'nin vergi mükellefleri için adil değil. Bunu adil kılacağız. Almanya gibi bazı ülkeler bunu 2030'a kadar azıcık artırma sözü verdiler. Öyle olmaz, hemen artırmaları lazım.

Almanya zengin bir ülke" dedi. Trump ayrıca ABD'nin Avrupa'nın savunmasına yardım ederken Almanya'nın Rusya ile gaz anlaşması yapmasının "çok uygunsuz" olduğunu söyledi. Avrupa'daki müttefiklerine daha önce de benzer eleştiriler yönelten ABD'ye, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan sert bir cevap geldi. Trump'ı "neredeyse her gün Avrupa'yı eleştirmekle" suçlayan Tusk, "Sevgili Amerika, müttefiklerinin değerini bil, neticede çok müttefikin yok" dedi.

Tusk, AB ülkelerinin Rusya'dan daha fazla ve Çin'e yakın miktarda savunma harcaması yaptığını da ekledi. ABD'nin AB'den daha iyi bir müttefiki olmadığını ve olamayacağını belirten Tusk, 11 Eylül sonrasında Avrupalı askerlerin Afganistan'da öldüğünü hatırlattı.

Trump, bugün gerçekleşecek NATO toplantısının haftaya Pazartesi günü Finlandiya'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden daha zor olabileceğini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, diğer NATO ülkelerinin ABD'den faydalandığını, askeri harcamalarını yüzde 2'ye çıkarma sözünü yerine getirmediğini söylüyor. NATO üyeleri arasında geçen yıl bu hedefi tutturan yalnızca ABD, Yunanistan, Estonya, İngiltere ve Letonya bulunuyor.

Almanya'yı hedef aldı

ABD Başkanı Trump Rusya ile doğalgaz ortaklığını genişleten Almanya'yı eleştirdi. Donald Trump Almanya'nın Rusya'nın kontrolüne girdiğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamalarının artırılmasının gündemin baş maddesini oluşturduğu ittifakın merkezi Brüksel'deki NATO zirvesinde Rusya ile Almanya arasında kararlaştırılan "2'nci Kuzey Akımı doğalgaz boru hattı" projesini eleştirdi.

Rus doğalgazına bağımlı duruma düştüğü gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı "Almanya Rus gazına milyarlar öderken, NATO Almanya'yı Rusya'dan koruyor, Almanya tamamen Rusya'nın kontrolü altına girdi” dedi.

