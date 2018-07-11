Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624

Trump 'koruma' parası istiyor

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği'ni ticaret konusunda, Avrupa'daki NATO ülkelerini ise savunma harcamaları seviyelerinin düşüklüğü nedeniyle eleştirdi. Almaya için 'Rusya'nın esiri' dedi

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:15
Trump 'koruma' parası istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin geçen yıl savunma harcamalarını 40 milyar dolar artırdığını ancak bunun yeterli olmadığını dile getirerek, "ABD çok fazla harcıyor diğer ülkeler ise az harcıyor, özellikle de bazıları. On yıllardır devam eden bu durum ABD'nin vergi mükellefleri için adil değil. Bunu adil kılacağız. Almanya gibi bazı ülkeler bunu 2030'a kadar azıcık artırma sözü verdiler. Öyle olmaz, hemen artırmaları lazım.

Almanya zengin bir ülke" dedi. Trump ayrıca ABD'nin Avrupa'nın savunmasına yardım ederken Almanya'nın Rusya ile gaz anlaşması yapmasının "çok uygunsuz" olduğunu söyledi. Avrupa'daki müttefiklerine daha önce de benzer eleştiriler yönelten ABD'ye, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan sert bir cevap geldi. Trump'ı "neredeyse her gün Avrupa'yı eleştirmekle" suçlayan Tusk, "Sevgili Amerika, müttefiklerinin değerini bil, neticede çok müttefikin yok" dedi.

Tusk, AB ülkelerinin Rusya'dan daha fazla ve Çin'e yakın miktarda savunma harcaması yaptığını da ekledi. ABD'nin AB'den daha iyi bir müttefiki olmadığını ve olamayacağını belirten Tusk, 11 Eylül sonrasında Avrupalı askerlerin Afganistan'da öldüğünü hatırlattı.

Trump, bugün gerçekleşecek NATO toplantısının haftaya Pazartesi günü Finlandiya'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden daha zor olabileceğini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, diğer NATO ülkelerinin ABD'den faydalandığını, askeri harcamalarını yüzde 2'ye çıkarma sözünü yerine getirmediğini söylüyor. NATO üyeleri arasında geçen yıl bu hedefi tutturan yalnızca ABD, Yunanistan, Estonya, İngiltere ve Letonya bulunuyor.

Almanya'yı hedef aldı

ABD Başkanı Trump Rusya ile doğalgaz ortaklığını genişleten Almanya'yı eleştirdi. Donald Trump Almanya'nın Rusya'nın kontrolüne girdiğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamalarının artırılmasının gündemin baş maddesini oluşturduğu ittifakın merkezi Brüksel'deki NATO zirvesinde Rusya ile Almanya arasında kararlaştırılan "2'nci Kuzey Akımı doğalgaz boru hattı" projesini eleştirdi.

Rus doğalgazına bağımlı duruma düştüğü gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı "Almanya Rus gazına milyarlar öderken, NATO Almanya'yı Rusya'dan koruyor, Almanya tamamen Rusya'nın kontrolü altına girdi” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Hindistan'a uyarı
İran'dan Hindistan'a uyarı
BAE'ye 'savaş suçu' suçlaması
BAE'ye 'savaş suçu' suçlaması
İsrail yine Suriye'yi vurdu
İsrail yine Suriye'yi vurdu
Kerkük'te hesapları tutmadı
Kerkük'te hesapları tutmadı
Almanya'dan Puigdemont'un iadesine yeşil ışık
Almanya'dan Puigdemont'un iadesine yeşil ışık
PKK, Irak'ın köylülerden haraç topluyor
PKK, Irak'ın köylülerden haraç topluyor
Gürcistan NATO yolunda
Gürcistan NATO yolunda
Türkiye ve İran kilit rolde
Türkiye ve İran kilit rolde
İbadi'den Kerkük çıkışı
İbadi'den Kerkük çıkışı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim