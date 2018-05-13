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Trump, Kuzey Kore'yi övdü

Kim Jong-un ile görüşmesi öncesinde nükleer test sahasını boşaltmasından dolayı Kuzey Kore'ye teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump, "Zekice bir adım ve zarif bir jest" ifadelerini kullandı

13 Mayıs 2018 Pazar 16:26
Trump, Kuzey Kore'yi övdü

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore, 12 Haziran'daki Büyük Zirve Buluşması'ndan önce bu ay nükleer test sahasını boşaltacağını duyurdu. Teşekkür ederim, zekice bir adım ve zarif bir jest" ifadelerine yer verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ziyarette bulunmuş, ülkede tutuklu üç ABD vatandaşının serbest bırakılmasını sağlamıştı.

Pompeo ayrıca Kuzey Kore yönetimiyle, Trump ile Kim arasındaki görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yer almasını kararlaştırmıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs tarihlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı bildirilmişti. Açıklamada, süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin davet edilmesinin planlandığı kaydedilmişti.
DIŞ HABERLER

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