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Trump mültecilere küfür etti

ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği bir toplantıda, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen mültecileri eleştirerek, ülkeleri için 'b.k çukuru' benzetmesi yaptı.

12 Ocak 2018 Cuma 19:00
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Trump mültecilere küfür etti

"Gafların Efendisi" Trump, yine yaptıklarıyla değil söyledikleri ile gündeme geldi. Daha dün, var olmayan "F-52 uçakları" ile gündeme gelen ABD Başkanı, bugün de Beyaz Saray'da yaptığı bir toplantıdaki benzetmesi ile konuşuluyor.

Sığınmacılığı kaldırmak isteyip, Yeşil Kart uygulamasını sonlandırmaya çalışan ABD Başkanı, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği bir toplantısında ülkede Orta ve Latin Amerika'dan gelen sığınmacıları eleştirdi. Trump sinirli bir ifade ile "Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?" dedi.

Ardından da "Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." diye ekledi. Trump'ın tweetlerini ve her bir gafını saniye saniye takip eden ABD basını, Washington Post tarafından ortaya çıkartılan bu durum karşısında adeta dehşete kapıldı.

Zira ilk kez gazeteler, Trump'ın neden olduğu bu durum nedeniyle "bok çukuru" başlığını manşetten verme gereği duyarken, bir küfür olan bu ifadenin 7'den 70'e herkesin okuduğu gazetelerde açıkça verilmesini eleştirdi.

ABD Başkanı Trump'ın küfüre varan bu ifadeleri ABD basınında infiale neden olurken, ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın Trump'ın küfürvari sözlerini vermek yerine "Haiti ve Afrika ülkeleri" cümlesini kullanması büyük tepkilere neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDMülteciAfrikaLatin Amerika
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