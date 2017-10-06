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Trump nükleer anlaşmadan vazgeçebilir

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilebileceğini bildirdi

06 Ekim 2017 Cuma 17:00
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Trump nükleer anlaşmadan vazgeçebilir

Trump anlaşmaya onay vermezse, Kongre de İran'a yönelik ekonomik ambargoların yeniden uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek. Trump'ın 15 Ekim'e dek bu konudaki kararını vermesi gerekiyor.

İran'la nükleer anlaşmaya muhalefet, Trump'ın seçim kampanyasının en önemli parçalarından biriydi. Trump Perşembe günü Beyaz Saray'da eşi Melanie ve generallerle fotoğraf çektirirken etrafındakileri gösterip, basın mensuplarına "bunun neyi temsil ettiğini" sordu ve "belki de fırtınadan önceki sessizliktir" dedi.

Başkan Trump gazetecilerin ısrarlı sorularına karşın ayrıntı vermedi ve "göreceksiniz" demekle yetindi. Trump'ın bu sözlerinin Kuzey Kore'yle artan gerilimle ilgili olduğu yönünde spekülasyonlar yapılırken, New York Times "konuya yakın tarafların Trump'ın İran'dan bahsettiğini söylediğini" aktardı.
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Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpİran
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