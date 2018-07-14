Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556

Trump-Putin zirvesi öncesi 'ajan' krizi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus istihbarat üyesini 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlayan ABD'nin, Putin-Trump zirvesi öncesinde atmosferi bozma amacı taşıdığını belirtti

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:03
Trump-Putin zirvesi öncesi 'ajan' krizi

Washington'un kararına tepki gösteren Rus Dışişleri, Rus askeri istihbaratının (GRU) 12 üyesine yönelik suçlamalarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü gerçekleştireceği zirve öncesinde atmosferi bozmanın amaçlandığına dikkat çekti.

12 GRU üyesi hakkında seçim kampanyalarını hacklemekten iddianame açıklanmasını 'utanç komedisi' olarak niteleyen bakanlık, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan ve iki yıldır açıkça iftira atan ABD'nin etkili siyasi güçleri, çabucak unutacakları yeni 'emzikten' maksimum fayda elde etmek için aceleci davranıyor" ifadelerini kullandı.

Federal Büyük Jüri'nin özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin soruşturma hakkındaki kararı dün açıklanmıştı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, Rus askeri istihbaratından (GRU) 12 ajana Demokrat Parti'nin idari organı Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasını hackleme suçlaması yöneltildiğini ifade etmişti.

Rus istihbarat üyelerinin hackleme faaliyetlerini 'DCLeaks' ve 'Guccifer 2.0' takma adlı hackerlar vasıtasıyla yönettiğini öne süren Rosenstein, "12 Rus istihbarat görevlisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda, seçim komisyonunda, seçimlerin yönetimine ilişkin yazımları sağlayan şirketlerde seçim sürecinin idaresi için kullanılan bilgisayarlara hacker saldırısı düzenledi" demişti.
 

Son Güncelleme: 14.07.2018 20:44
Anahtar Kelimeler:
TrumpPutinRusyaABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
192 ülke anlaştı, ABD boykot etti
192 ülke anlaştı, ABD boykot etti
Irak'ta gösteriler büyüyor
Irak'ta gösteriler büyüyor
Trump NATO'yu gerdi
Trump NATO'yu gerdi
Saldırıya tepkiler sürüyor
Saldırıya tepkiler sürüyor
20 yıl sonra bir ilk
20 yıl sonra bir ilk
NATO, Libya'da suç işlemiş
NATO, Libya'da suç işlemiş
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
7 çocuktan 1'i yüksek tansiyonlu
7 çocuktan 1'i yüksek tansiyonlu
İran'dan Suriye uyarısı
İran'dan Suriye uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim