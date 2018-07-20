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Trump'ta geri vites yok!

ABD Başkanı Donald Trump 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi

20 Temmuz 2018 Cuma 16:19
Trump'ta geri vites yok!

İki ülke şimdiye kadar karşılıklı süren ticaret savaşı misillemeleri sonucu sadece 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Amerikan medyasına konuşan Trump, "500'e çıkmaya hazırım" dedi. Bu rakamla Trump'ın ABD'nin Çin'den 2017'de gerçekleştirdiği 505 milyar dolarlık ithalata atıfta bulunduğu belirtiliyor. ABD Nüfus İdaresi verilerine göre 2017 yılında ABD, Çin'e 129.9 milyar dolar ihracat yaparken, Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın hacmi 505 milyar dolar olmuştu.

Trump konuya ilişkin şunları söyledi: "Bunu siyaset olsun diye yapmıyorum, ülkemiz için doğru olan bu diye yapıyorum. Çok uzun bir süredir Çin tarafından kazıklanıyoruz. ABD ticaret ve para politikaları da dahil bir çok alanda suistimal ediliyor. Çin'i korkutmak istemiyorum. Onlar da iyi olsun istiyorum. Başkan Şi'yi çok seviyorum ama bu durum hiç adil değil."
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