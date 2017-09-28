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Trump'tan büyük vergi indirimi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimini hayata geçirmek istediğini söyledi.

28 Eylül 2017 Perşembe 17:26
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Trump'tan büyük vergi indirimi

Cumhuriyetçiler tarafından yayınlanan çerçeveye göre ülkede kurumlar vergisi yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilecek. Trump, bu uygulamanın ABD'nin daha rekabetçi hale gelmesini sağlayacağını ve orta sınıf ailelere de yardımcı olacağını söyledi. Demokrat Parti ise bu planın zenginlere bir hediye olacağını, yoksulların daha da yoksullaşacağını söyledi. Plana göre bireylerin ve ailelerin vergiden düşebileceği gelirlerin miktarı yaklaşık iki çıkarılarak 12 bin ve 24 bin olacak. En fazla geliri olanlardan alınan yaklaşık yüzde 40'lık vergi yüzde 35'e indirilirken en düşük gelirliler için vergi dilimi yüzde 10'dan 12'ye çıkarılacak. Demokrat Parti'ye göre bu değişim özellikle yalnız ebeveynleri ve yoksul aileleri kötü etkileyecek.

Donald Trump ise "Amerika'nın köhne, karmaşık ve külfetli vergi rejimini değiştirmeden ülkemizin ve ekonomimizin hak ettiği gibi yükselişe geçmesi imkansız" ifadelerini kullandı. Federal Bütçeden Sorumlu Komite adlı düşünce kuruluşu ise önerilen planın devletin 10 yılda 2,2 trilyon dolarlık vergi geliri kaybına yol açacağını savundu. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrunpVergi
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