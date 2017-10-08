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Trump'tan ilginç tweet

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Kuzey Kore ile ilgili işe yarayacak tek bir şey var" ifadelerini kullandığı bir mesaj paylaştı ancak bu 'işe yarayacak tek şey'in ne olduğuna dair bilgi vermedi.

08 Ekim 2017 Pazar 17:39
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Trump'tan ilginç tweet

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Kuzey Kore ile ilgili işe yarayacak tek bir şey var" ifadelerini kullandığı bir mesaj paylaştı ancak bu 'işe yarayacak tek şey'in ne olduğuna dair bilgi vermedi. Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Başkanlar ve onların yönetimleri Kuzey Kore ile 25 yıldır konuşuyor, yapılan anlaşmalar ve harcanan onca para bir işe yaramadı, anlaşmalar daha mürekkepleri kurumadan ihlal edildi, böylece Amerikalı müzakereciler aptal konumuna düşürüldü. Özür dilerim ama işe yarayacak sadece tek bir şey var!" ifadelerini kullandı. Ancak Trump bunun ne olduğuna dair daha sonra başka bir tweet atmadı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Kuzey Kore'nin son zamanlarda sıklığını artırdığı nükleer denemelerine yönelik olarak ABD'nin askeri müdahale tehdidi yöneltmesi bölgedeki tansiyonun artmasına yol açmıştı. En son olarak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile yakın bir zamanda görüşme olasılığının masada olduğunu söylemişti. Çin'e yaptığı ziyaret sırasında konuşan Bakan Tillerson, "Pyongyang ile iletişim hatlarının olduğunu" da kaydetti.

Ancak Trump, Tillerson'ın bu açıklamalarına karşı çıkarak, "Enerjini sakla Rex, yapılması gerekeni yapacağız" dedi. Trump, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada ise ülkesinin kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda bırakılması halinde Kuzey Kore'yi yok edeceğini belirtmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ise bu sözleri "köpek havlamasına" benzetti.

Geçtiğimiz günlerde de Donald Trump ve Kim Jong-un'un birbirlerine 'akıl hastası' dedikleri açıklamalar peş peşe geldi.
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Anahtar Kelimeler:
TrumpAbd BaşkanıKuzey Kore
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