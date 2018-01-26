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Trump'tan Soros bile memnun değil

ABD'li milyarder iş adamı George Soros, İsviçre'nin Davos kentindeki 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump yönetimini hedef tahtasına oturttu.

26 Ocak 2018 Cuma 14:25
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Trump'tan Soros bile memnun değil

"Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum" diyen Soros "Ancak bu geçici fenomen 2020 ya da daha kısa sürede yok olacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce göçmen yasağı nedeniyle Demokrat savcılarla Başkan Trump'a yönelik bir dizi davada iş birliği yapan Soros Trump yönetimini Davos'taki açıklamalarında yine eleştirdi.

87 yaşındaki Macaristan asıllı milyarder "Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bunun 2020'de ya da daha kısa sürede ortadan yok olacak tamamen geçici bir fenomen olduğunu düşünüyorum" dedi.

Soros sözlerini "Çekirdek destekçilerini harekete geçirme konusunda Trump'ın hakkını veriyorum. Ancak her çekirdek destekçisine karşı,  eşit şekilde harekete geçen daha fazla sayıda çekirdek muhalif yarattı. Bu nedenle 2018'de Demokratların seçimi kazanmasını bekliyorum" dedi.

ABD'de 6 Kasım'da Kongre ara seçimleri yapılacak. Açıklaması sonrası kimileri Soros'a hak verirken kimi sosyal medya kullancılara ise "Soros daha büyük tehlike" tweetleri attı.

Öte yandan Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Ukrayna’nın NATO’ya dahil edilmemesi gerektiğini belirtti.

ABD Senatosu'nun Savunma Komitesi oturumunda konuşan Kissinger, "Rusya için Ukrayna tarihsel olarak yaklaşık 400 yıl boyunca topraklarının bir parçasıydı. Popüler olmayan bir görüşü dile getireceğim, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmek akıllı bir iş değil ama Rusya'nın uydusu olmasına da izin vermek mümkün değil" diye açıkladı.

Rusya ve Çin arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu belirten eski bakan, "Çin'in askeri ve ekonomik kapasitesinin büyüdüğü şüphe götürmez. Rusya da güçleniyor, bunu Kırım, Ukrayna ve Suriye'deki olaylardan görüyoruz. Bu da karşımıza ciddi bir soru çıkarıyor: Bu iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ne düzeyde?" dedi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
George SorosDavosTrumpABD
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