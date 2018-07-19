Trump'tan Türkiye'ye papaz baskısı

YENİ MESAJ/HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2016'dan bu yana İzmir’de tutuklu bulunan Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest kalması için Ankara’ya baskı yapmaya devam ediyor.

Çarşamba günü görülen duruşmada Papazın tutukluluğuna devam kararı çıkmasına tepki gösteren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Twitter'da etiketleyerek, "Erdoğan, Brunson'ın serbest kalması için bir şey yapmalı" dedi. Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler var: "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hıristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!"

Daha önce de istemişti

İzmir'de FETÖ'cü ABD'li papaz Andrew Craig Brunson, Çarşamba günü görülen davasının üçüncü duruşmasında da tahliye edilmedi. Brunson, Ekim 2016'da FETÖ yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve tutuklandığı sırada süresiz oturma izni başvurusu yapmaya hazırlanıyordu. Papazla yakından ilgilenen ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce bizzat Türkiye'den papazın iadesini talep etmişti.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mayıs 2017'de yaptığı görüşmede Brunson'ın durumunu gündeme getirmişti. Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Pastör (Papaz) Andrew Brunson'ın tutukluluğu konusunu da gündeme getirdi ve Türk Hükümeti'nden kendisini hızlı bir şekilde ABD'ye iade etmesini istedi" denildi. Bu tutukluluk iki ülke arasında tansiyonu yükselten konular arasında yer alıyor.

ABD Papaz Brunson'ı Türkiye'den isterken, bizzat FETÖ'nün elebaşı fetullah Gülen ile binlerce FETÖ'cüye ev sahipliği yapıyor. İlaveten ABD yargısı İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası vermişti.

Erdoğan'tan takas çağrısı

Erdoğan, Eylül 2017'de yaptığı bir konuşmada, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasını Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle bağdaştıran ifadeler kullanmıştı: "Papazı verin, diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar" dedi. ABD ise muhtemel bir takası reddetmişti.

Türkiye hukuk devleti

Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Craig Brunson'ın tahliye edilmesine yönelik çağrısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada "Ortada hukuki süreç var, Türkiye bir hukuk devleti" denildi.