Trump'tan üstü kapalı tehdit

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD ordusunun üst düzey komutanları, Beyaz Saray'da bir araya gelerek İran ve Kuzey Kore'ye karşı alınan önlemleri görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarına askerlerle poz veren Trump'ın, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki de fırtına öncesi sessizliktir" demesi Amerikan medyasının dikkatini çekti.

"Ne fırtınası? İran mı yoksa Kuzey Kore mi?" yönündeki ısrarlı sorulara cevap vermekten kaçınan Trump'ın, "Ne anlama geldiğini göreceksiniz" ifadesini kullanması da Beyaz Saray muhabirlerinin meraklı sorularına karşılık vermeye yetmedi. Amerikan medyasında ağırlıklı olarak Kuzey Kore ve İran'a "üstü kapalı bir tehdit" şeklinde yorumlanan "fırtına öncesi sessizlik" yorumu, Trump'ın bu ülkelere karşı son dönemde yaptığı sert açıklamalardan biri olarak değerlendirildi.

Öte yandan, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı gelecek hafta rafa kaldırabileceği haberlerinin de gündeme gelmesi, Donald Trump yönetiminin Tahran'a karşı artık daha da sert bir sürece girebileceği yönünde yorumlandı.

Ruhani '10 Trump gelse ne yazar' dedi



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Obama döneminde ABD dahil 6 ülkenin birlikte imzalamış olduğu nükleer anlaşmayı savundu ve '10 Trump'ın' dahi ülkesinin elde ettiği kazanımları geri çeviremeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015'te varılmış olan nükleer anlaşmayı iptal edeceği yönünde basında yer alan iddialardan bir gün sonra, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçen cumartesi Tahran Üniversitesi'nde öğrencilere seslenen Ruhani, nükleer programla ilgili olarak "Geri dönülmez kazanımlar elde ettik. Değil Trump, on Trump gelse bunları elimizden alamaz" dedi. İran, 2015'te varılan anlaşma gereği uranyum zenginleştirmede kullanılacak olan santifrüj sayısını üçte iki oranında azaltmayı kabul etmiş, buna karşılık diğer ülkelere petrol ihrac etmesinin önünde engel teşkil eden yaptırımlar kaldırılmıştı. DIŞ HABERLER

'K Kore ABD'yi vurabilir'

Öte yandan Kuzey Kore'yi ziyaret eden heyette yer alan Rus vekil Anton Morozov, Pyongyang yönetiminin ABD'nin batı kıyılarını vurabilecek bir füzeyi test etmeye hazır olduğunu söyledi. Morozov, "Uzun menzilli füze denemeleri için hazırlık yapıyorlar.

Bize gösterdikleri matematik hesaplarına göre, geliştirdikleri bir füzeyle ABD'nin batı kıyılarını vurabilirler" dedi. Rus vekilin aktardığına göre Kuzey Koreli yetkililer, atmosfere savaş başlığı bırakma ve bu savaş başlığını yönetme teknolojisine sahip olduklarını da ifade etti. Kore yarımadasındaki durumdan endişe duydukları için barış misyonu olarak ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydeden Morozov sözlerini şöyle sürdürdü: "Pyongyang'daki yetkililer, nükleer denemelerine devam etmekte kararlı ve savaş söylemleri kullanıyorlar. Kapsamlı askeri eylemler yaşanmaması için tüm ilgili devletler duruma en kısa sürede müdahale etmeli."

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