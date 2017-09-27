Trump'tan yeni tehditler ve yaptırımlar

Trump, ABD'yi ziyaret eden İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı, Kuzey Kore rejimiyle ilgili "(Askeri seçenek) Tercih etmek istediğimiz bir seçenek değil ancak eğer etmemiz gerekirse bu Kuzey Kore için çok yıkıcı olacak. Bu seçeneği tercih etmemiz gerekirse ederiz." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın terörle mücadelede ABD ile yakın iş birliği içinde olması nedeniyle Rajoy'a teşekkür eden Trump, "Kuzey Koreli büyükelçiyi sınır dışı kararı verdiği ve vahşi Kuzey Kore rejimini izole etme çabalarımızda yanımızda durduğu için İspanya'ya teşekkür ediyoruz." dedi. Kuzey Kore'nin nükleer programının tüm dünyayı tehdit ettiğini dile getiren Trump, bu ülkenin nükleerden tamamen arındırılması için tüm devletlerin destek vermesi gerektiğini ifade etti. Kuzey Kore ticaretini sınırlandırdığı için Çin'den de övgüyle bahseden Trump, "Özellikle Kuzey Kore ile tüm bankacılık işlemlerini sona erdirdiği için Çin'i alkışlıyorum." diye konuştu.

Öte yandan ABD'nin 8 Kuzey Kore bankası ve çoğunlukla yurt dışında Pyongyang yönetimi adına finansal işlemler yapan 26 Kuzey Kore vatandaşının yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerikan vatandaşlarının ve kuruluşlarının bu kişi ve kuruluşlarla herhangi bir finansal işlem yapmasının yasaklandığını kaydetti. AA