Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91630
ALTIN
188.944
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.2907
EURO
5.5819

Trump yaylım ateş altında

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya'nın 2016'da ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili kendi istihbarat servisi yerine Rusya'nın yanında yer alıp Rus Lider Putin'e destek çıkmasına ABD'den sert eleştiriler geldi

17 Temmuz 2018 Salı 14:32
Trump yaylım ateş altında

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde bir kez daha yaylım ateş altında...

12 Haziran'da Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ile Singapur'da görüşen Trump, 16 Temmuz'da da Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek, Amerikan dış politikasının 'bildik' ayarlarını bozdu.

Trump, Çarşamba günü Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında, Amerikan istihbarat teşkilatlarının aksine Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir sebep olmadığını söyledi.

Bu sözlere tepki gösteren Cumhuriyetçi Parti'den (Trump'ın partisi) Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Moskova'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda şüphe bulunmadığını söyledi ve "Trump Rusya'nın müttefikimiz olmadığını kabul etmeli" dedi.

Cumhuriyetçi senatör John McCain ise 'utanç verici bir performans' sözleriyle eleştirdi. McCain açıklamasında "Daha önce hiçbir ABD Başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı" dedi. Cumhuriyetçi Newt Gingrich de Trump'ın sözleri için "Başkanlığının en ciddi hatası, düzeltilmeli, derhal" mesajı paylaştı.

Trump destekçiliğiyle karşıtlığı arasında gidip gelen Senatör Lindsey Graham ise Trump'ın Kremlin'e ABD ile ilgili bir zayıflık mesajı verdiğini söyledi. Demokrat Partili Senatör Mark Warner, "Trump'ın açıklamalarının ABD'nin rakiplerine karşı ülkeyi korumakla ilgili görevinin ihmali anlamına geldiğini" belirtti.

Trump ne demişti?

Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının gündeme gelmesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, Helsinki'de "Daha önce de söylediğim gibi Rusya, ABD'nin içişlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve hiçbir zaman müdahale etmeyecek" açıklaması yapmıştı.

Seçimleri Trump'ın kazanmasını isteyip istemediğine ilişkin bir soruya Putin, "Evet, istedim, çünkü ABD ve Rusya ilişkilerini normalleştirmekten bahsediyordu" cevabını vermişti.

İki ülkenin medyası ne yazdı?

Amerikan medyası, Trump-Putin zirvesi sonrası ABD Başkanını sert dille eleştirdi

ABD medyası, özellikle 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla ilgili Trump'ın kendi istihbaratı yerine Putin'e inanmasını sert ifadelerle yerdi. New York  Times, haberine "Trump, Putin'in tarafında; 2016 seçimleriyle ilgili ABD istihbaratını sorguladı" başlığı kullandı.

Huffington Post ise siyah bant üzerine hazırladığı başlığında ‘şok edici, benzeri görülmemiş, utanç verici, felaket’ ifadelerini üst üste yazdı. Los Angeles Times'ın başyazısında "İç karartıcı bir şekilde Trump, Rusya'ya sert yaklaşmaya yanaşmıyor" başlığını tercih edildi.

ABD basının aksine Rus basınında ise olumlu yaklaşım dikkati çekti. Vedomosti Gazetesi: “Helsinki Zirvesi Rusya ve ABD diyaloğunu yeniden başlattı”, Kommersant gazetesi ise “Anlaşmazlığın barışı” manşetlerini attı.

Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaTrumpPutin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB’den Trump’a sert tepki
AB’den Trump’a sert tepki
Srebrenitsa'da acılar taptaze
Srebrenitsa'da acılar taptaze
İran, Rusya'ya takas önerdi
İran, Rusya'ya takas önerdi
Yeni bahaneleri İran oldu
Yeni bahaneleri İran oldu
'Türkiye ile müzakereler son bulmalı'
'Türkiye ile müzakereler son bulmalı'
Hacıların ulaşımı kolaylaşacak
Hacıların ulaşımı kolaylaşacak
BAE'den füze iddiası
BAE'den füze iddiası
Aralarında ticari sınırları kaldırdılar
Aralarında ticari sınırları kaldırdılar
İngiliz bakan 'hata yaptık' dedi
İngiliz bakan 'hata yaptık' dedi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim