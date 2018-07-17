Trump yaylım ateş altında

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde bir kez daha yaylım ateş altında...

12 Haziran'da Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ile Singapur'da görüşen Trump, 16 Temmuz'da da Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek, Amerikan dış politikasının 'bildik' ayarlarını bozdu.

Trump, Çarşamba günü Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında, Amerikan istihbarat teşkilatlarının aksine Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir sebep olmadığını söyledi.

Bu sözlere tepki gösteren Cumhuriyetçi Parti'den (Trump'ın partisi) Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Moskova'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda şüphe bulunmadığını söyledi ve "Trump Rusya'nın müttefikimiz olmadığını kabul etmeli" dedi.

Cumhuriyetçi senatör John McCain ise 'utanç verici bir performans' sözleriyle eleştirdi. McCain açıklamasında "Daha önce hiçbir ABD Başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı" dedi. Cumhuriyetçi Newt Gingrich de Trump'ın sözleri için "Başkanlığının en ciddi hatası, düzeltilmeli, derhal" mesajı paylaştı.

Trump destekçiliğiyle karşıtlığı arasında gidip gelen Senatör Lindsey Graham ise Trump'ın Kremlin'e ABD ile ilgili bir zayıflık mesajı verdiğini söyledi. Demokrat Partili Senatör Mark Warner, "Trump'ın açıklamalarının ABD'nin rakiplerine karşı ülkeyi korumakla ilgili görevinin ihmali anlamına geldiğini" belirtti.

Trump ne demişti?

Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının gündeme gelmesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, Helsinki'de "Daha önce de söylediğim gibi Rusya, ABD'nin içişlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve hiçbir zaman müdahale etmeyecek" açıklaması yapmıştı.

Seçimleri Trump'ın kazanmasını isteyip istemediğine ilişkin bir soruya Putin, "Evet, istedim, çünkü ABD ve Rusya ilişkilerini normalleştirmekten bahsediyordu" cevabını vermişti.

İki ülkenin medyası ne yazdı?

Amerikan medyası, Trump-Putin zirvesi sonrası ABD Başkanını sert dille eleştirdi

ABD medyası, özellikle 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla ilgili Trump'ın kendi istihbaratı yerine Putin'e inanmasını sert ifadelerle yerdi. New York Times, haberine "Trump, Putin'in tarafında; 2016 seçimleriyle ilgili ABD istihbaratını sorguladı" başlığı kullandı.

Huffington Post ise siyah bant üzerine hazırladığı başlığında ‘şok edici, benzeri görülmemiş, utanç verici, felaket’ ifadelerini üst üste yazdı. Los Angeles Times'ın başyazısında "İç karartıcı bir şekilde Trump, Rusya'ya sert yaklaşmaya yanaşmıyor" başlığını tercih edildi.

ABD basının aksine Rus basınında ise olumlu yaklaşım dikkati çekti. Vedomosti Gazetesi: “Helsinki Zirvesi Rusya ve ABD diyaloğunu yeniden başlattı”, Kommersant gazetesi ise “Anlaşmazlığın barışı” manşetlerini attı.