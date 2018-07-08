Tunus haccın iptalinden vazgeçti

Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yıl haccın iptal edilmesine ilişkin çağrıların herhangi bir resmi makamdan gelmediği, dolayısıyla hac prosedürünün olağan şekilde devam ettiği" belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde 10 bin 982 Tunuslunun hac ibadeti için vize işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı. IMF'nin talep ettiği kemer sıkma politikalarıyla birlikte ekonomik krizle boğuşan Tunus'ta 12 bin dinara (4 bin 560 dolar) ulaşan hac ücreti, bazı Tunuslular tarafından alım gücüne oranla yüksek bulunmuştu.

AA