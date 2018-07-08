Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.528
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0849
EURO
5.3672

Tunus haccın iptalinden vazgeçti

Tunus Din İşleri Bakanlığı, bu yıl ülkedeki ekonomik sıkıntı ve Suudi Arabistan yönetiminin politikaları nedeniyle haccın iptal edilmesi çağrılarının kabul edilmediğini ve prosedürün normal seyrinde işlediğini açıkladı

08 Temmuz 2018 Pazar 17:44
Tunus haccın iptalinden vazgeçti

Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yıl haccın iptal edilmesine ilişkin çağrıların herhangi bir resmi makamdan gelmediği, dolayısıyla hac prosedürünün olağan şekilde devam ettiği" belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde 10 bin 982 Tunuslunun hac ibadeti için vize işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı. IMF'nin talep ettiği kemer sıkma politikalarıyla birlikte ekonomik krizle boğuşan Tunus'ta 12 bin dinara (4 bin 560 dolar) ulaşan hac ücreti, bazı Tunuslular tarafından alım gücüne oranla yüksek bulunmuştu.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Direnişi bırakıp Suriye ordusuna katılıyorlar
Direnişi bırakıp Suriye ordusuna katılıyorlar
Pakistan kuraklıkla karşı karşıya
Pakistan kuraklıkla karşı karşıya
'Yaptırımlar devam edecek'
'Yaptırımlar devam edecek'
Almanya dümeni sağa kırdı
Almanya dümeni sağa kırdı
İran Suriye'den ayrılmıyor
İran Suriye'den ayrılmıyor
18 dalgıçla görev başladı
18 dalgıçla görev başladı
İklime bir haller oluyor
İklime bir haller oluyor
Japonya sellere teslim
Japonya sellere teslim
'Kaderdaş' oğlunun yanına defnedilecek
'Kaderdaş' oğlunun yanına defnedilecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim