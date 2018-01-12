Tunus'ta hayat pahalılığı protestosu sindirildi

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife eş-Şiybani, önceki günlere göre Perşembe akşamının daha sakin geçtiğini ve şiddet olaylarının nispeten azaldığını dile getirdi.

Olayların başlangıcından bugüne meydana zarara değinen Şiybani, güvenlik güçlerine ait 88 aracın, bir karakolun ve Kasrine vilayetinde bir emniyet binasının yakıldığı bilgisini paylaştı.

Pazartesiden bu yana devam eden gösterilerin sakinleşmesine rağmen bazı gruplar bugün için yine ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yaptı. Gösteriler son günlerde ülkenin başkenti Tunus dahil olmak 10 ayrı kentte düzenlendi.

Tunus'ta hükümet, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) talepleri çerçevesinde cari açığı azaltmak amacıyla 2018 yılı bütçe yasasıyla çok sayıda kemer sıkma önlemi aldı. Yılbaşında yeni bütçe yasasının hayata geçmesinin ardından yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 artırıldı.

Bunun yanı sıra sosyal güvenlik kesintilerinde çalışandan ve işverenden alınan vergilere yüzde 1 zam yapıldı. Hükümet özellikle lüks tüketim malları ile Tunuslu üreticileri korumak için ithalatın birçok kalemine de ek vergiler uygulamaya başladı.

Tüm bu vergiler, piyasalarda akaryakıttan gıdaya, konuttan hizmetlere birçok kalemde zamlara yol açtı. Pazartesi başlayan gösteriler, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle giderek ivme kazanmıştı.