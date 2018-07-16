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Tunus'ta hükümet krizi büyüyor

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, "Mevcut duruma çözüm getirilmezse ya başbakanın istifa etmesi ya da hükümetin parlamentodan yeniden güvenoyu alması gerekiyor." dedi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
Tunus'ta hükümet krizi büyüyor

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede yaşanan kriz çözülmezse Başbakan Yusuf Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden güvenoyu alması gerektiğini söyledi. Tunus'taki özel bir televizyon kanalına konuşan Sibsi, mevcut siyasi tıkanıklığın devam etmesinin mümkün olmadığını, kötüden daha kötüye gidişin başladığını belirtti.

Siyasi güçlerin üzerinde müttefik olduğu bir hükümet olmadığı sürece halkın taleplerinin kısmen bile olsa karşılanamayacağını aktaran Sibsi, Tunus'ta etkin olan güçlerin hükümetle ilgili tavırlarındaki farklılığın sona ermesi gerektiğini ifade etti. "Mevcut duruma çözüm getirilmezse ya başbakanın istifa etmesi ya da hükümetin parlamentodan yeniden güvenoyu alması gerekiyor." diyen Sibsi, İsçi Sendikası'nın da aralarında bulunduğu bazı tarafların hükümetin düşmesini istediğini dile getirdi.

Nida Tunus Partisi geçen mayıs ayında yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiğini kaydetmişti. Tunus'taki mevcut koalisyon hükümeti, "Nida Tunus", "Nahda Hareketi", "Afak Tunus" ve "El-Mesar" partilerinden oluşuyor.
AA

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