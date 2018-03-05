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Tunus'ta kritik yerel seçimler

Tunus, Arap Kışı sürecinden sonraki ilk yerel seçimler için 6 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Devrimden sonra gerçekleştirilecek ilk yerel seçimler 2019 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde siyasi aktörler için sınav niteliği taşıyor

05 Mart 2018 Pazartesi 13:19
Tunus'ta kritik yerel seçimler

Tunus'ta siyaset sahnesinde muhafazakar ve İslami eğilimi ile tanınan Nahda Hareketi Partisi, Monastir vilayeti için Yahudi Simon Selame'yi (56) aday gösterdi.

'Arap Kışı' adıyla da anılan süreçten nispeten demokratik kazanımlar elde ederek ve istikrarını koruyarak çıkmayı başaran tek Ortadoğu ülkesi konumundaki Tunus, 6 Mayıs'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler için sandığa gidiyor.

Orta Doğu'nun ve Arap dünyasının en demokratik ve çoğulcu anayasalarından birine 2014 yılında imza atan Tunus, temsilin yerel yönetimde başlaması ve yerel yönetimin güçlendirilmesini öngören anayasanın 14. maddesini, 6 Mayıs'ta gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Anayasa sonrasında hazırlanan yeni seçim kanununda yer alan, aday listelerinde kadın-erkek eşitliği, gençlerin ve engellilerin temsilinin artırılması gibi maddeler bu yerel seçimde hayata geçiyor.

Tunus'ta 2011 yılındaki devrimin ardından, 24 vilayet ve bunlara bağlı yerel yönetimlerde yürütme tarafından atanan valiler görev yapıyor.

Partileri zorlayan adaylık şartları

Tunus'ta 2014'te kabul edilen seçim kanununa göre temsilin artırılması için yerel seçimlerdeki aday listelerinde birçok şart aranıyor. Listelerde ilk olarak kadın ve erkek adayların sayılarının eşit olması gerekiyor. Her 6 adaydan birinin 35 yaş altında, yani genç olması da şartlar arasında.

Ayrıca, partilerin sundukları aday listelerinde her yerel seçim biriminde ilk 10 isimden birinde muhakkak engelli bir isme yer vermesi gerekiyor.

Ordu ve güvenlik güçlerinde görev yapanlara adaylık yolu kapatılırken, milletvekilleri de yerel yönetimler için adaylık başvurusu yapamıyor. YSK Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari, Tunus genelindeki 24 vilayete bağlı 350 yerel yönetim birimi için toplam 45 bin 150 adayın yarışacağını belirtti. Ancak temsili artırmak için aday listelerinde aranan şartlar, partilerin tüm bölgelerde aday göstermesini zorlaştırdı.

Tunus genelindeki 350 yerel yönetim biriminin tamamında aday çıkaran ve listeleri onaylanan tek parti Nahda Hareketi oldu. Nida Tunus Partisi de 350 noktada aday listesi sundu ancak YSK, bunlardan 345'ine onay verdi.

Anahtar Kelimeler:
Tunus
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