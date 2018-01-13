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Tunus'ta protestolara gözaltı

Tunus'ta, geniş güvenlik önlemleri altında süren hayat pahalılığı protestolarında yol kapatma, yağma, kamu ve özel mülke zarar verme gibi şiddet olaylarının şüphelileri gözaltına alındı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:17
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Tunus'ta protestolara gözaltı

Başkent Tunus'un İntikaliye Mahallesi'nde güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Ülke genelinde de protestolar sırasında şiddet olaylarının yaşandığı birçok noktada güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Protestolar sırasında yağma, yol kapatma, kamu ve özel mülke zarar gibi suçlamalarla çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Kayrevan kentindeki güvenlik kaynakları, 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Yerel basın ise bir karakolun yakıldığı Kasrine vilayetinde 13 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığını yazdı.

Rades bölgesindeki Olympia Stadyumu'nda başkentin futbol takımlarından Esperance ile Filistin'in Vadi en-Nis ekibi arasında dün oynanması planlanan dostluk müsabakası güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Tunus genelinde perşembe akşamı, diğer günlere oranla soğuk hava ve yağmurun da etkisiyle daha sakin geçmişti. İçişleri Bakanlığı, protestolarda şiddet, yağma, yol kapatma, kamu ve özel mülke zarar verdiği şüphesiyle gözaltına alınanların sayısının 800'e yaklaştığını açıklamıştı. Gözaltına alınanların yarısından fazlasının 20 ila 30 yaşlarında olduğu belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tunus
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