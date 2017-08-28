Türk asıllı bakana ırkçı hakaret

Özoğuz’un geçmişte verdiği bir röportajda, "Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz." şeklindeki ifadelerini eleştiren Gauland, "Bunu da bir Alman Türk'ü söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de, Tanrı’nın yardımıyla kendisinden Anadolu'dan kurtulmuş oluruz.” dedi. Gauland’ın bu ifadeleri sarf ederken, genelde çöplerden kurtulmak, imha etmek anlamlarında kullanılan, Almanca “entsorgen” sözcüğünü kullanması sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Öte yandan Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, AB bütçesinden üyeliğe hazırlık kapsamında Türkiye'ye yapılan mali yardımların durdurulmasını talep etti. Seehofer, 2010 yılına kadar Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'ye aktarılması öngörülen yaklaşık 4 milyar 200 milyon euronun ödenmemesini talep etti. DIŞ HABERLER