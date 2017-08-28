Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türk asıllı bakana ırkçı hakaret

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alexander Gauland'ın, aşırı sağcıların güçlü olduğu Thüringen eyaletinin Eichsfeld şehrinde partililere yaptığı konuşmada, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’dan bir çöp gibi kurtulacaklarını ima etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı

Bu haber kez okundu.

Türk asıllı bakana ırkçı hakaret

Özoğuz’un geçmişte verdiği bir röportajda, "Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz." şeklindeki ifadelerini eleştiren Gauland, "Bunu da bir Alman Türk'ü söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de, Tanrı’nın yardımıyla kendisinden Anadolu'dan kurtulmuş oluruz.” dedi. Gauland’ın bu ifadeleri sarf ederken, genelde çöplerden kurtulmak, imha etmek anlamlarında kullanılan, Almanca “entsorgen” sözcüğünü kullanması sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Öte yandan Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, AB bütçesinden üyeliğe hazırlık kapsamında Türkiye'ye yapılan mali yardımların durdurulmasını talep etti. Seehofer, 2010 yılına kadar Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'ye aktarılması öngörülen yaklaşık 4 milyar 200 milyon euronun ödenmemesini talep etti. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Türk Asıllı Bakana ırkçı HakaretAşırı Sağcı Almanya Için Alternatif (AfD) Partisinin Başbakan Adayı Alexander GaulandınEichsfeldPartilerUYUMDevlet Bakanı Aydan Özoğuzçöp
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100