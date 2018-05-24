Türk döneri dünyayı fethetti

Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya Delivery Hero bünyesinde yer alan 27 ülkenin siparişlerini incelenerek kültürlere ve yaşam tarzlarına göre yemek alışkanlıkları açıklandı.

Dünya yemek alışkanları trendlerinin incelendiği rapora göre; Avrupa ülkeleri kendi mutfaklarından çok dünya mutfaklarına ilgi gösterirken, başta Türkiye olmak üzere Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkeleri kendi geleneksel mutfaklarını tercih ediyorlar.

27 ülkenin online yemek siparişlerine göre; İtalyan mutfağının her damak zevkine hitap eden çeşitleriyle gözdesi olan pizza, en çok sipariş verilen lezzet olarak zirveye yerleşiyor.

Pizzanın en yakın takipçisi ise tüm dünyada lezzetini çoktan ispatlamış olan burger. Çin, Japon, Thai ve Kore gibi mutfakları içine alan Uzak Doğu lezzetleri ise üçüncü sırada yer alıyor.

Araştırmaya dahil edilen Delivery Hero ülkelerinde en çok tercih edilen Türk lezzeti olarak ise milli gururumuz döner öne çıkıyor.

Avrupa’da dünya lezzetleri gözde

Yemeksepeti’nin raporuna göre; birçok farklı kültürün ve milletin bir araya geldiği Avrupa ülkeleri kendi geleneksel mutfaklarından daha çok diğer ülkelerin lezzetlerine yöneliyor. Buna göre; İtalyan ve Uzak Doğu mutfağı her ülkenin ilk üç siparişinde mutlaka yer alıyor.

İtalyan mutfağının gözdesi pizza en çok sevilen lezzet olarak öne çıkarken Asya mutfağından sushi ve noodle Avrupalıların siparişlerinde önemli bir yere sahip. İtalyan ve Asya mutfağından vazgeçmeyen ülkelerin başında Fransa, Avusturya, Almanya ve Hollanda geliyor.

Bulgaristan ve İsveç Hint mutfağını; Romanya ise Meksika mutfağını tercih ederek diğer Avrupa ülkelerinden biraz farklılaşıyor. Avusturyalılar ise dünyanın her mutfağını denemeyi seviyorlar ve sofralarından eksik etmiyorlar. İtalya, diğer Avrupa ülkelerinin aksine en çok kendi lezzetlerini tercih ederek geleneksel mutfaklarına sahip çıkıyorlar.

Türk nüfusunun oldukça fazla olduğu Almanya ve Hollanda’da Türk mutfağı önemli bir yere sahip. Bu iki ülkede geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi döner ve kebap ilk beşte yer alıyor. Tüm dünyaya geleneksel lezzetlerini sevdirmiş olan Uzak Doğu ülkeleri de kendi mutfaklarından vazgeçmiyor.

Singapur ise Çin mutfağının etkisi altında kalmış durumda. Yemek siparişlerinde Singapur mutfağı ancak beşinci sırada kendine yer bulabiliyor. Uzak Doğu ülkelerinde tavuk yemeklerinin yeri ise bir başka. Bu ülkelerin başında Kore geliyor.

Korelilerin siparişlerinin yüzde 35’ini tavuk lezzetleri oluşturuyor. Türkler eve siparişlerde kebap ve lahmacun başta olmak üzere geleneksel lezzetleri tercih ediyorlar. Türk mutfağı, Yemeksepeti siparişlerinin yüzde 30’unu oluşturuyor.

AHMET SAFA TERZİ/İSRANBUL