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Türkiye-AB ilişkileri rölantide

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında nispeten zorlu geçen 2017'nin ardından, bu yılın rölentide olan ikili ilişkilere ivme katması ve üst düzey yetkililerin Haziran'da gerçekleşmesi beklenen bir zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:12
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Türkiye-AB ilişkileri rölantide

Türkiye ve AB tarafından yapılan açıklamalar, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiler, karşılıklı planlanan ziyaretler ve Avrupa basınına yansıyan haberler, Türkiye ve AB arasında bu yılın ilk yarısında bir zirve düzenlenmesi olasılığının yüksek olduğuna işaret ediyor.

28-29 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddelerinden birinin birliğin genişleme politikası olması bekleniyor.

Bu çerçevede, 28 AB üyesinin liderini Haziran ayında bir araya getirecek zirve öncesinde, AB-Türkiye arasında bir zirve düzenlenme ihtimali yüksek görünüyor. AB dönem başkanlığını Estonya'dan 1 Ocak'ta devralan Bulgaristan, bu görevi 1 Temmuz'da Avusturya'ya devredecek.

Gerek Türkiye-Bulgaristan arasındaki yakın komşuluk ve dostluk ilişkileri gerek Bulgaristan'da üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamalar, Türkiye-AB ilişkilerinde bu dönemin olumlu anlamda hareketli geçeceğine ve bir nevi fırsat teşkil edeceğine işaret ediyor.

Nitekim, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyinin 6 aylık dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için yoğun çalışmalar yürüteceklerini belirtti ve "AB'nin, Türkiye ile ilişkileri iyileştirmesi ve bunun için çaba göstermesi gerektiği" vurgusunu yaptı.

 Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da "Türkiye AB'nin yakın ortağı olmadan ne AB'nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün" mesajıyla Türkiye-AB ilişkilerine verilen öneme dikkati çekti.

2018 yılı yeni gelişmelere gebe

Türkiye-AB ilişkilerinde 2018 yılında gerçekleşmesi beklenen gelişmelere ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da ikili ilişkilerde olumlu bir gidişata girildiğini teyit etti.

Gelecek haftalarda Türkiye'den çok sayıda bakanın Brüksel'de AB nezdinde düzenlenecek toplantılara katılacağını bildiren Kaymakcı, aynı şekilde Türkiye'den üst düzey yetkili ve bakanların Bulgaristan'da aday ülke bakanlarını bir araya getirecek toplantılara da katılacağını ifade etti.

Haziran ayında gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi'nde birliğin genişleme konusunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirten Kaymakcı, "Dolayısıyla muhtemelen Haziran ayı içerisinde AB Zirvesi öncesinde Türkiye ve AB arasında da bir zirve toplantısı yapılması düşünülebilir. Bu yönde beklentiler var. Bu beklentiler olumlu şekilde değerlendiriliyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABAvrupa Birliği
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