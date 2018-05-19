‘Türkiye dahil tüm yabancı güçler Suriye’den ayrılmalı’

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lavrentyev, "Suriye topraklarında kontenjanı bulunan tüm yabancı askeri birliklerin ayrılması gerekiyor. Bu yabancı kontenjan Amerikalılar, Türkler, elbette ki Hizbullah ve İranlılar'dan oluşuyor" diye konuştu.

Rusya'nın Suriye'de askeri kontenjanının söz konusu olmadığını söyleyen Lavrentyev, "Orada 2 üssümüzün dışında herhangi bir şey yok. Durum istikrara kavuştukça orada doğal olarak 2 üssümüz kalacak, bunun dışında elimizde farklı bir kontenjan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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