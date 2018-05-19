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‘Türkiye dahil tüm yabancı güçler Suriye’den ayrılmalı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD, Türkiye ve Hizbullah dahil olmak üzere tüm yabancı askeri kontenjanın Suriye’den ayrılması gerektiğini belirtti

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:47
‘Türkiye dahil tüm yabancı güçler Suriye’den ayrılmalı’

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lavrentyev, "Suriye topraklarında kontenjanı bulunan tüm yabancı askeri birliklerin ayrılması gerekiyor. Bu yabancı kontenjan Amerikalılar, Türkler, elbette ki Hizbullah ve İranlılar'dan oluşuyor" diye konuştu.

Rusya'nın Suriye'de askeri kontenjanının söz konusu olmadığını söyleyen Lavrentyev, "Orada 2 üssümüzün dışında herhangi bir şey yok. Durum istikrara kavuştukça orada doğal olarak 2 üssümüz kalacak, bunun dışında elimizde farklı bir kontenjan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
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