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Türkiye'den özel istek

Rusya Savunma Bakanlığı, "Düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletildi” dedi.

06 Şubat 2018 Salı 12:59
Türkiye'den özel istek

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İdlib’in hava sahasında 3 Şubat’ta taşınabilir bir uçaksavar füzesi ile teröristler tarafından düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletti” deniliyor.

 Açıklamaya göre, Rus askeri uzmanlar, “Cihatçıların uçağı düşürmek için kullandığı taşınabilir uçaksavar füzesinin tipinin, üretim yerinin ve Suriye'ye nasıl gittiğinin belirlenmesi için uçağın motorlarının parçalarının ele geçirilmesiyle özellikle ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 07.02.2018 01:27
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSuriyeRusya
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