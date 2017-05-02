‘Türkiye için AB rüyası sona erdi’

Türkiye'nin AB rüyası şimdilik bitti" dedi. Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin başka bir hedefi olması gerektiğini söyleyerek, üye ülkeler arasında "ticaret ve güvenlik ortaklığı" üzerine yeni bir ilişki modelinin konuşulduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayından bu yana Türkiye ile 'müzakereler kapsamında' görüşme yapılmadığını ifade eden Johannes Hahn, üyelik kriterleri üzerinde pazarlık yapılamayacağını söyleyerek, "Türkiye demokrasisi diye bir versiyon yok. Sadece bir demokrasi var. Türk halkı da Avrupalılar ile aynı özgürlükler içinde yaşama hakkına sahip" şeklinde konuştu. DIŞ HABERLER SERVİSİ