Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Türkiye için AB rüyası sona erdi’

Avrupa Birliği Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, Malta'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı sırasında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "En azından şu an için, Türkiye'nin AB perspektifinden uzaklaştığı konusunda herkes hemfikir

Bu haber kez okundu.

‘Türkiye için AB rüyası sona erdi’

Türkiye'nin AB rüyası şimdilik bitti" dedi. Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin başka bir hedefi olması gerektiğini söyleyerek, üye ülkeler arasında "ticaret ve güvenlik ortaklığı" üzerine yeni bir ilişki modelinin konuşulduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayından bu yana Türkiye ile 'müzakereler kapsamında' görüşme yapılmadığını ifade eden Johannes Hahn, üyelik kriterleri üzerinde pazarlık yapılamayacağını söyleyerek, "Türkiye demokrasisi diye bir versiyon yok. Sadece bir demokrasi var. Türk halkı da Avrupalılar ile aynı özgürlükler içinde yaşama hakkına sahip" şeklinde konuştu. DIŞ HABERLER SERVİSİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
‘Türkiye Için AB Rüyası Sona Erdi’Avrupa Birliği Komşuluk Politikası Ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu üyesi Johannes HahnMaltaReuters
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100