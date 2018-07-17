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'Türkiye ile müzakereler son bulmalı'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile müzakereleri vakit geçirmeksizin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi

17 Temmuz 2018 Salı 17:42
'Türkiye ile müzakereler son bulmalı'

Kurz, yıllardır Türkiye ile 'dürüst bir ilişki kurulması gerektiğini' yüksek sesle dilen getiren bir isim olduğunu belirtti. Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Kurz, "Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Avusturya, başından beri Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Fransa ile Avusturya'nın ısrarı ile 2005 yılında başlayan Türkiye ile katılım müzakereleri için hazırlanan çerçeve belgeye üyelik dışı alternatiflerin gündeme geleceği ibaresi eklenmişti.

Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakereleri, son birkaç yıldır özellikle insan hakları konusunda reformlar yapılması yönündeki talepler nedeniyle yeni başlık açılmamasından dolayı fiilen durmuş durumda bulunuyor.
DIŞ HABERLER

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