Türkiye konuşuyor ABD yapıyor

ABD, Rakka operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) zırhlı Hummer araçlar ile ağır silahlar gönderdi. DSG yetkilisi, ABD'nin kendilerine "savaşçı" takviyesi için Toyota pikapları da gönderdiğini söyledi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar göndermeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan DSG'den bir yetkili, ABD'nin kendilerine gönderdikleri silah ve zırhlı araçların önceki gün ulaştığını belirtti: "ABD, Rakka operasyonu nedeniyle bize zırhlı Hummer araçlar ile ağır silahlar gönderdi. Gönderilen silahlar içerisinde roketler, otomatik makineli tüfekler, dürbünler ve havan topları var. Silahlar ve zırhlı Hummer araçlar Kuzey Irak karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Rojava'ya sokuldu. Oradan da tırlarla Rakka yakınlarına bırakıldı. Silahlar ve zırhlı araçlar 60 tırla geldi. ABD son dönemlerde bize sürekli ağır silahlar ve zırhlı araçlar gönderiyor. Savaşçı takviyesinde kullanılmak amacıyla bize bu sefer Toyota pikaplar da geldi." ABD, şimdiye kadar DSG'ye 1300 TIR'la ağır silah ve zırhlı araç gönderdi. Ankara ise, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'ye silah verilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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