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Türkiye'nin yapacakları Barzani'yi korkutuyor

Barzani yönetimi Irak'ın kuzeyinde tartışmalı referandumu her şeye rağmen gerçekleştirdi. Herkes şimdi ne olacağını merak ediyor. Ancak Barzani yönetiminin en büyük endişesi Türkiye'nin alacağı kararlar. Çünkü Türkiye'nin yaptırımları Barzani'yi derinden sarsabilir.

25 Eylül 2017 Pazartesi 19:16
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Türkiye'nin yapacakları Barzani'yi korkutuyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Irak, İran ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkilere rağmen bağımsızlık referandumunu dün gerçekleştirdi.

Irak sınırlarını ve hava sahasını kapatarak yaptırımlara başlayan ülke İran oldu. Türkiye'nin hangi yaptırımları uygulayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Barzani yönetiminin canını en çok yakacak yaptırımlar Türkiye'nin uygulayacakları olabilir.

Bundan dolayı Barzani yönetiminden Türkiye'yi rahatlatmak için açıklamalar geldi. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, tartışmalı referandumun asla Türkiye'ye bir tehdit niteliğinde olmadığını iddia etti.

Referandumun sadece Irak sınırları içerisinde yapıldığının altını çizen Barzani, "Referandum sadece IKBY sınırlarını kapsıyor. Referandumun komşu ülkelerde de yapılacağı şeklinde görülmesini istemiyoruz. Bu kararı Bağdat'tan ümitlerimizin tükenmesi neticesinde aldık. Bağdat'tan 13 yıl boyunca anayasa çerçevesinde haklarımızı elde etmeye çalıştık. Ancak ne yazık ki anayasal haklarımız gün be gün ihlal edilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

IKBY'deki referandumun Türkiye'ye tehdit niteliğinde olmadığını öne süren Barzani şunları kaydetti: "Bugün IKBY'de yapılan referandum asla Türkiye'ye tehdit niteliğinde değildir. Bunun yanında hiçbir komşu ülkenin güvenliğini bozacak bir tehdit faktörü olmadık. Kürt bölgesinin temennisi, neden böylesi bir kararın alındığını Türkiye'nin anlamasıdır. Referandum, 26 Eylül'de bağımsız Kürdistan ilanı değildir. Bu süreçte halkımız, bağımsızlık konusunda fikrini beyan edecek. Tüm meseleleri diyalog yoluyla Bağdat'la masaya yatırıp çözmek istiyoruz. Bu konuya ilişkin (Türkiye'nin) daha sakin bir şekilde hareket etmesini temenni ediyoruz. Türkiye, bunu kendisine bir tehdit olarak görmemeli çünkü biz hiç kimseye tehdit değiliz."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Neçirvan BarzaniReferandumTürkiyeYaptırımIrakIKBY
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