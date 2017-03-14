Türkiye S-400 mü alıyor?

Rus devlet savunma şirketi Rostec’in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almak için kredi talep ettiğini söyledi. Rossiya 24 televizyonuna konuşan Çemezov, Ankara ile Moskova arasında silah satın almaya yönelik görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Çemezov “Türkiye Moskova’ya kredi almak istediğini belirtti, ancak konu henüz çözüme kavuşmadı. Maliye bakanlıkları arasında görüşmeler gerçekleştiriliyor. Anlaşma imzalandığında ve kredi miktarı üzerinde bir karara varıldığında S-400’ün de aralarında bulunduğu silahların sevkiyatı için anlaşma imzalayacağız” dedi.

Çemezov, ABD’nin Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu üçüncü ülkeler aracılığıyla Afganistan ordusu için Kalaşnikov tüfekleri satın aldığını söyledi.

Çemezov, Suriye’de olanlar nedeniyle silah sevkiyatının arttığını ve bu yılki silah sevkiyat hacminin 13 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. “Yaklaşık 13 milyar dolar olacak, hatta daha fazlası da olabilir” diyen Çemezov, Suriye’deki durumun Rus silahlarına ilgiyi arttırdığını vurguladı. Çemezov, Rusya’nın T-90 tanklarının ihracatı konusunda yakın zamanda sözleşmeler imzalamayı beklediğini, ancak yeni T-14 Armata tanklarını ihraç etmeyi henüz düşünmediklerini söyledi. Çemezov “Armata’lara talep var, ancak henüz onları satmıyoruz. Şimdilik Armata’lara kendi ihtiyacımız var. T-90 tanklarını satılıyor, onlara da talep çok” dedi.

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