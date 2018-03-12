Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) silah ticareti raporuna göre Türkiye silah alımında Avrupa ülkelerinin önemli ticaret ortaklarından biri. Türkiye, en büyük 5 Avrupalı silah üreticisi ülkeden en fazla silah alan 11. ülke... Ancak SIPRI'ye göre Türkiye kendi silahını üretmeye başladığında bu yana Avrupa ile silah ticaretinde bir değişim söz konusu. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu değişimin daha net bir şekilde görüleceği beklentisi var.

Silah üretimimiz arttı

SIPRI raporuna göre Türkiye'nin son beş yılda silah üretimi bir önceki döneme göre yüzde 145 artış gösterdi. Türkiye'nin en fazla silah sattığı ülkelerin başında Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikler ve Suudi Arabistan geliyor.Ancak raporda Türkiye'nin teknolojide hala Avrupa ülkelerine bağımlı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu da Türkiye ile teknoloji tedariki ülkeler arasında zaman zaman gerginliklerin yaşanmasına neden oluyor.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon başlatması sonrası özellikle Almanya'da Türkiye'ye silah ambargosu tartışmalarını alevlendirmişti.

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