Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı

Son yıllarda yeni silah üretiminde dikkat çeken atılımlar yapan Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden silah alımında azalma olduğu ancak teknoloji konusunda hala İngiltere, Fransa ve Almanya'ya bağımlı bulunduğu belirtildi

12 Mart 2018 Pazartesi 17:44
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı

DIŞ HABERLER

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) silah ticareti raporuna göre Türkiye silah alımında Avrupa ülkelerinin önemli ticaret ortaklarından biri. Türkiye, en büyük 5 Avrupalı silah üreticisi ülkeden en fazla silah alan 11. ülke... Ancak SIPRI'ye göre Türkiye kendi silahını üretmeye başladığında bu yana Avrupa ile silah ticaretinde bir değişim söz konusu. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu değişimin daha net bir şekilde görüleceği beklentisi var.

Silah üretimimiz arttı

SIPRI raporuna göre Türkiye'nin son beş yılda silah üretimi bir önceki döneme göre yüzde 145 artış gösterdi. Türkiye'nin en fazla silah sattığı ülkelerin başında Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikler ve Suudi Arabistan geliyor.Ancak raporda Türkiye'nin teknolojide hala Avrupa ülkelerine bağımlı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu da Türkiye ile teknoloji tedariki ülkeler arasında zaman zaman gerginliklerin yaşanmasına neden oluyor.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon başlatması sonrası özellikle Almanya'da Türkiye'ye silah ambargosu tartışmalarını alevlendirmişti. 

etiket: Türkiye, Avrupa, silah, Stockholm, SIPRI

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupaSilahStockholmSIPRI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Ortadoğu cephaneliğe döndü
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İran elçiliğine saldırı
İran elçiliğine saldırı
Üçüncü kar fırtınası yolda
Üçüncü kar fırtınası yolda
Berlin’de cami kundaklandı
Berlin’de cami kundaklandı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
PKK'ya 10 gün süre
PKK'ya 10 gün süre
Kudüs kararından bu yana 19 Gazzeli şehit oldu
Kudüs kararından bu yana 19 Gazzeli şehit oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim