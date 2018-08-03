Türkiye ve ABD'ye NATO uyarısı

Alman Hür Demokrat Partisi (FDP) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Aleksander Lambsdorff Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın Türkiye'de yargılanmakta oluşu nedeniyle Ankara ile Washington arasında patlak veren gerginliğin görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Lambsdorff yaptığı açıklamada, "Dış politik huzursuzlukların artmakta olduğu bir dönemde NATO müttefiklerinin karşılıklı tehditlerle yetinmeyip yaptırımlara başvurmasının iyiye işaret olmadığını" söyledi. Liberal politikacı, "İttifak bünyesindeki dayanışmanın daha fazla zarar görmemesi için ABD ve Türkiye, papaz Brunson yüzünden çıkan diplomatik krizi sona erdirmelidir” dedi.

Trump yönetimi Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yaptırım uygulama kararı almış, bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da bu adımın karşılıksız kalmayacağını duyurmuştu. 2016 yılı ekim ayında terörü desteklediği suçlamasıyla gözaltına alınan Brunson aynı yılın aralığında da tutuklanmıştı. Savcılığın 35 yıl ağır hapis cezası talebinde bulunduğu Amerikalı din adamının yargılandığı mahkeme geçen hafta Brunson'un sağlık nedenleriyle ev hapsine alınmasına karar vermişti.

ABD kaynakları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Bakanlar bugün de Singapur'daki ASEAN toplantısı sırasında bir araya geldi.NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini devralan Korgeneral John C. Thomson Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin seyrine ilişkin soru üzerine "Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkiler çok güçlü. Geçen sene bu zamanlarda Afganistan'daydım. Türk generaller ve subaylarla tanıştım. Türkiye, NATO'nun çok eski bir üyesi. Bu ilişkilerin güçlülüğünü koruyacağına inanıyorum" dedi.

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