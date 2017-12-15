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Türkiye ve İran'dan ortak karar

Türkiye ile İran Ortak Çalışma Grubu'nun Ankara'da yaptığı toplantıda, organize suçlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, düzensiz göç ve terörün her türlüsüyle ortak hareket etme kararı alındı.

15 Aralık 2017 Cuma 14:49
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Türkiye ve İran'dan ortak karar

İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da birincisi yapılan Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu toplantısının ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi.

Bakanlıktaki toplantıya, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığındaki heyet ile İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari ve beraberindeki heyet katıldı. Toplantı sonrası sonuç tutanağı imzalandı.

Karşılıklı dostluk ve kardeşlik havası içerisinde geçen toplantıda, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık, insan kaçakçılığı, düzensiz göç ve terörün her türlüsüyle mücadele konuları ele alındı.

Ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren konularda ortak hareket etme kararı alındı.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİranTerör
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