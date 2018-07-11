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Türkiye ve İran kilit rolde

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran ve Türkiye’nin Suriye’ye istikrar getirilmesi konusunda kilit rol oynadığını söyledi

11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:14
Türkiye ve İran kilit rolde

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran ve Türkiye’nin Suriye’ye istikrar getirilmesi konusunda kilit rol oynadığını söyledi. Şoygu “İran ve Türkiye geçmişte de olduğu gibi bölgedeki en büyük aktörlerden ve Suriye’ye istikrar getirilmesi konusunda kilit rollerden birini oynuyor” dedi. Şoygu, İran’ın Rusya ve Türkiye ile Suriye’deki krizin çözümüne yönelik Astana sürecinin garantörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Rus Bakan, İran ile İsrail arasındaki sorunların da müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini, tek taraflı güç kullanımının bölgedeki gerginliğin artmasına yol açabileceğini ekledi. Şoygu “İran ve İsrail, ya da başka ülkeler arasındaki sorunların askeri güç kullanımı ve uluslararası hukukun ihlali ile değil diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. Suriye’deki herhangi bir tarafın güç kullanması Ortadoğu’daki gerginliğin tırmanmasına yol açar.

Rusya olarak iki tarafın da itidalli davranması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Şoygu, Şam’ın Rus S-300 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı için Moskova’ya başvurmadığını söyledi. Şoygu “S-300 bir savunma sistemi. Bu nedenle herhangi bir ülkenin ulusal güvenliğine tehdit teşkil etmiyor. Bu sistem yalnızca havadan saldırıları hedef alıyor. Ordumuzdaki herhangi bir silahın bir başka ülkeye sevkiyatına yönelik karar ilgili başvurunun yapılmasının ardından alınıyor. Henüz böyle bir başvuru yok” dedi.

Şoygu, ABD, İngiltere ve Irak’ın Suriye’ye yönelik saldırganlığının, Şam’ın böyle bir savunma sistemine ihtiyacı olduğunu gösterdiğini, Rusya’nın bu konuyu ele almaya hazır olduğunu vurguladı. DIŞ HABERLER
 

Anahtar Kelimeler:
Türkiyeİran
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