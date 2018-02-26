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Türkiye ve KKTC denklemin dışında kalmayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi ısrarla enerji politikaları denklemi dışında tutmaya çalışmak yanlış bir stratejidir ve barışa hizmet etmez" ifadesini kullandı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 15:05
Türkiye ve KKTC denklemin dışında kalmayacak

Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın çalışmalarının her zaman çözüm odaklı ve her iki toplumun meşru haklarını korumaya dönük olduğunu vurguladı.

Akıncı'nın çözüm sürecini tehlikeye atabilecek muhtemel gelişmeleri önceden tespit ederek tedbir almaya çalıştığını belirten Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın enerji kaynakları konusunda bir bütün olarak Kıbrıs'ın, aynı zamanda bölgenin ortak yararını gözettiğini bildirdi.

Burcu, ülkeye ve bölgeye istikrar getirebilecek en uygun anlayışın bu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:  "Cumhurbaşkanı Akıncı müzakereler kapsamında 11 Mayıs 2015 akşamı Rum lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği ilk buluşmasında, Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarının herhangi bir gerginliğe neden olmaması gerektiğini Rum lidere anlatmıştır. Tek yanlı arama ve kazı faaliyetlerinin devam etmemesini istemiştir. Devamı halinde doğacak gerginliklerin çözüm çabalarını da olumsuz etkileyebileceğinin uyarısında bulunmuştur. 15 Mayıs 2015 tarihinde müzakereler resmi olarak başlarken, öncesinde de buna ilişkin bir anlayış birliği sağlanmıştır. Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi ısrarla enerji politikaları denklemi dışında tutmaya çalışmak yanlış bir stratejidir ve barışa hizmet etmez. Kıbrıs Rum tarafı, bu yalın gerçekliği, uyarılarımıza rağmen ısrarla görmezden gelmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki Kıbrıs Rum tarafı yetkiyi ve doğal kaynakları Kıbrıslı Türkler ile paylaşmaya hala hazır değildir. Bir anlayış değişikliğiyle bunun aşılması halinde tüm taraflar için yeni fırsatlar doğabilecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKKTCKıbrıs
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