Türkiye'ye tehdit, gurbetçilere sıcak mesaj!

Almanya'nın Sesi'ne konuşan Almanya Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin başbakan adayı Angela Merkel, şunları söyledi: "Türkiye'den buraya gelenlerin misafir işçi olduğunu söylediğimiz dönemler çoktan geride kaldı. Alman vatandaşlığına geçmelerinin önü açık ve bunu yaptıklarında Türk kökenliler de tıpkı yüzyıllardır aileleriyle burada yaşayan diğerleri gibi Alman vatandaşıdır. Uzun yıllardır burada yaşayan ve Alman vatandaşlığına geçmemiş olanlara da ülkemizin refahına katkı sağladıklarını ve bu nedenle de yasalara uymaları halinde ülkemize ait olduklarını söylüyorum. Bizi şu an endişelendiren, Türkiye'den farklı grupların kısmen birbirlerini karşılıklı olarak ihbar etmeleri ve belki de gözetlemeleri. Bunu istemiyoruz. Türkiye'den anlaşmazlıkların Almanya'ya getirilmesini istemiyoruz ve buradaki bütün grupların barışçıl ve taciz edilmeksizin yaşayabilmelerine dikkat edeceğiz."

Merkel, sandıktan 3. parti çıkması muhtemel sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle hükümet kurmayacaklarını açıkladı.

2005’ten bu yana Almanya’yı yöneten Angela Merkel'in liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik, ülkede Pazar günü yapılacak genel seçimin yine en büyük favorisi.

Dünyanın en güçlü liderlerinden biri olarak gösterilen Merkel meslek olarak kimyager.

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