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Türkiye'ye yardım AB'de kriz çıkardı

AB ile 2016 yılında varılan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye yapılacak olan toplam 6 milyar euro'luk mali yardımın 3 milyar euro'luk kısmının nasıl ödeneceği, tartışma yarattı.

26 Ocak 2018 Cuma 14:43
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Türkiye'ye yardım AB'de kriz çıkardı

Almanya ve Hollanda 3 milyar euro'nun tamamının Avrupa Komisyonu tarafından ödenmesini istedi.

Avrupa Komisyonu'nun ise, 3 milyar euro'luk yükü tek başına omuzlamasının zor olacağını belirterek bu öneriye karşı çıktı.

Mülteci anlaşması kapsamında 3 milyar euro'luk yardımın şu ana kadar yapılan üçte ikilik kısmı AB üyesi ülkeler tarafından karşılandı.

Anlaşmayı destekleyen ülkeler, diğer alanlarda harcamaların kısılmasıyla Avrupa Komisyonu'nun 3 milyar euro'luk yardımı üstlenebileceğini ifade ediyor. Tartışma AB'nin gelecek bütçe yılıyla ilgili görüşmelerinde de devam etmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABAvrupa Birilği
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