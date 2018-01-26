Türkiye'ye yardım AB'de kriz çıkardı

Almanya ve Hollanda 3 milyar euro'nun tamamının Avrupa Komisyonu tarafından ödenmesini istedi.

Avrupa Komisyonu'nun ise, 3 milyar euro'luk yükü tek başına omuzlamasının zor olacağını belirterek bu öneriye karşı çıktı.

Mülteci anlaşması kapsamında 3 milyar euro'luk yardımın şu ana kadar yapılan üçte ikilik kısmı AB üyesi ülkeler tarafından karşılandı.

Anlaşmayı destekleyen ülkeler, diğer alanlarda harcamaların kısılmasıyla Avrupa Komisyonu'nun 3 milyar euro'luk yardımı üstlenebileceğini ifade ediyor. Tartışma AB'nin gelecek bütçe yılıyla ilgili görüşmelerinde de devam etmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ