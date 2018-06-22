Türkiye'yi de o listeye aldılar

Dünya nüfusunun üçte biri demokrasinin gerilemekte olduğu ülkelerde yaşıyor. Bu tespit, ABD'nde akademik çalışmalar yayımlayan Democratization (Demokratikleşme) dergisinde yer aldı. Araştırmada "2017 yılı itibarıyla dünyada çoğu insan demokrasilerde yaşıyor. Ancak, 2.6 milyar kişiye ev sahipliği yapan 24 ülkede gerileme var" ifadesi bulunuyor.

Türkiye, Hindistan, Brezilya, Polonya, Rusya ve ABD demokrasi alanında gerilemenin yaşandığı ülkeler arasında sıralanıyor. Araştırmaya göre, otokratik yönetime doğru sürükleniş, özellikle yürütme üzerindeki kontrolün azaldığı Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve ABD gibi demokratik bölgelerde görülüyor.

Araştırmanın temelini, yaklaşık üç bin uzmanın bilgi sağladığı 'Varieties of Democracy-Demokrasinin Çeşitleri' adlı küresel çaptaki çalışmadan elde edilen veriler oluşturuyor. Araştırmada imzası bulunan isimler arasında yer alan Göteborg Üniversitesi'nden siyaset bilimci Anna Luhrmann, "Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü alanında büyük gerileme var.

Bu eğilim, seçimlerin daha da anlamsız hâle gelmesine neden oluyor" dedi. 180 ülkeyi mercek altına alan araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl dünya nüfusunun sadece yüzde 14'ü liberal demokrasilerde yaşadı. Araştırmada tarihsel kıyaslamaya da yer verildi.

Soğuk Savaş son yılları gibi

Demokrasinin şu anki küresel çaptaki seviyesinin Sovyetler Birliği'nin sona erdiği 1991 yılı sonrası ile aynı olduğu belirtiliyor. Araştırmada son altı yıl içerisindeki gerilemelerle 25 yıl eskiye gidildiği vurgulanıyor. Araştırmaya göre, bazı ülkelerde zenginlerin siyasi gücü de son yıllarda artış gösterdi. Dünya üzerinde iki milyar insanın, zengin elitlerin siyasi iktidarının son 10 yıl içerisinde daha da güçlendiği ülkelerde yaşadığına dikkat çekiliyor. Bu ülkeler arasında ABD de sıralanıyor.

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