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‘Türkiye’nin NATO Üyeliği Sorgulanmalı’

Dünyada özgürlüklerin durumunu takip eden Özgürlük Evi (Freedom House) adlı kuruluşun yıllık raporunda yer alan bulgular Washington’da düzenlenen panelde tartışıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:38
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‘Türkiye’nin NATO Üyeliği Sorgulanmalı’

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün ev sahipliği yaptığı ve Cumhuriyetçi Senatör Ben Sasse’nin de konuşmacılar arasında bulunduğu panelde, Türkiye’ye de eleştiriler yöneltildi.

Konuşmasında, özgürlükler açısından Türkiye’deki duruma özel değinen Senatör Sasse, Türkiye’nin Rusya’dan S400 füze savunma sistemi satın alma planına da tepki göstererek, “Erdoğan Rus füze sistemlerini satın alma işlemini sonuçlandırırken, Türkiye’nin NATO üyeliğinin devamını sorgulamak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Raporu hazırlayan Özgürlük Evi’nin başkanı Michael Abramowitz de, yıllık raporlarında en alarm verici unsurlardan birinin, 10 yıl kadar önce istikrarlı demokrasiler olma yolunda umut vadeden bazı çok etkili ülkelerin ciddi düşüş yaşaması olduğunu belirterek, “Buna iyi bir örnek Türkiye” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
NATOTürkiyeS400Rusya
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