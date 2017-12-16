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'Türkler müftülerini kendileri seçecek'

Atina, Batı Trakya'daki müftü seçimlerinde yaşanan sorunu çözmek için harekete geçti, Türkiye'deki Patrik seçimine benzer bir yöntem üzerinde duruluyor.

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:29
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'Türkler müftülerini kendileri seçecek'

Yunanistan'ın Eğitim ve Din İşlerinden Sorumlu Bakanı Kostas Gavroğlu, Batı Trakya'daki Türklerin müftü seçimleriyle ile ilgili taleplerini hayata geçirmeyi öngören çalışmalara başlandığını açıkladı.

Bakan Gavroğlu, İstanbul'daki Patrik seçiminin din adamı metropolitlerden oluşan Sen-Sinod seçim kurulu tarafından seçildiğini anımsatarak, benzer bir seçim kurulu yönteminin Batı Trakya'daki müftü seçimlerinde de uygulanabileceği bir formülün üzerinde çalışıldığını söyledi.

Seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin Batı Trakyalı azınlığın ileri gelenleriyle görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Yunan Başbakan Aleksis Çipras da, Brüksel'deki AB zirve toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, Müftü seçimleriyle ile ilgili çalışmaların başlatıldığını resmen doğruladı.

Türklerin tercihi müftü nikahı

Yunan Bakan Gavroğlu, Batı Trakya halkının dini ve medeni hukuk arasında seçim yapma hakkını tanıyan yasa tasarısıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Gavroğlu, Yunan hükümetinin Batı Trakya azınlığı arasında bugüne kadar zorunlu olarak uygulanan din kanunları ile medeni hukuk kuralları arasında bir seçim yapma hakkını öngören yasa tasarısının, hemen tüm Yunan siyasi partiler tarafından onaylanacağına inandığını söyledi. İslam Hukuku'nun tamamen lağvedilmesi ile ilgili taleplerin zamansız olduğuna dikkat çeken Bakan, şu ifadeleri kullandı: "Dini hukukun lağvedilmesi ile ilgili düşünceler azınlık arasında henüz olgunlaşmamıştır. Son 3 yılda Batı Trakya azınlığının gerçekleştirdiği 2200 evliliğin yüzde 70'i müftü nezdinde, yani dini nikah ile, sadece yüzde 30'u medeni nikah ile kıyılmıştır. Bir cemaatin yüzde 70'inin bu arzusunu göz ardı edemeyiz."

 Batı Trakya'da yaşayan Müslümanların Yunan devletine haklı olarak güvenmediklerini de dile getiren Gavroğlu, "Yunan devletinin zamanında işlediği hatalardan dolayı bir güvensizlik duygusu yaratılmıştır" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AtinaBatı TrakyaMüftüYunanistan
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