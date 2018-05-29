Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
105113
ALTIN
189.914
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0163
EURO
5.2469

Türklere ayrımcılık utanç verici

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere verdiği röportajda, çalışmak için Türkiye'den Almanya’ya gelen göçmenlerin ülkenin parçası olduğunu belirtti

29 Mayıs 2018 Salı 17:30
Türklere ayrımcılık utanç verici

Ülkedeki ayrımcılığa dikkati çeken Maas, "Kendileri, ebeveynleri, hatta büyükanne ve büyükbabaları uzun süredir Almanya'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmının günümüzde bile ayrımcılığa uğramaları utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu. Maas, 25 yıl önce Solingen kentinde yaşanan faciaya işaret ederek, “Solingen’de hayatını kaybedenleri unutmamak, yaşananlar karşısında susmamak herkesin görevi." ifadelerini kullandı. 

Maas, nefret ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele çağrısında bulunarak, hem Almanya'da hem de dünyada hoşgörüye, çeşitliliğe ve insanlığa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Solingen'de 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar, bir Türk ailesinin evini kundaklamıştı. Yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Facianın 25. yılında Düsseldorf kentinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas katılımıyla bir anma töreni yapılacak. Solingen'de de anma etkinlikleri düzenlenecek.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran, Büyük İsrail'i engelliyor
İran, Büyük İsrail'i engelliyor
ABD’nin kırmızı çizgileri silindi
ABD’nin kırmızı çizgileri silindi
İtalya’da siyasi kriz büyüyor
İtalya’da siyasi kriz büyüyor
Rusya ve Çin'den stratejik ittifak
Rusya ve Çin'den stratejik ittifak
İtalya’nın Euro'dan ayrılma kararı
İtalya’nın Euro'dan ayrılma kararı
Bir S-400  şantajı da Hindistan’a
Bir S-400  şantajı da Hindistan’a
Suudi umre yasağını kaldırdı
Suudi umre yasağını kaldırdı
Rusya'nın caydırıcılığı arttı
Rusya'nın caydırıcılığı arttı
'Vatandaşlık maaşı' artık tüm dünyada
'Vatandaşlık maaşı' artık tüm dünyada
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim