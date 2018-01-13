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Türkmenlerden seçim'ittifak'ı

Irak Türkmenleri, mayıs ayında gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlere "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak katılma kararı aldı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:16
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Türkmenlerden seçim'ittifak'ı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyona ITC, Milliyetçi Türkmen Hareketi Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Karar Partisi, İslami Türkmen Vefa Hareketi Partisi ve Irak Türkmen İslami Partisi katılacak." dedi.

Söz konusu partilerin yanı sıra Bedir Örgütüne bağlı Türkmen adaylar ile bazı bağımsız adayların da koalisyonda yer alacağını belirten Salihi, Türkmenlerin hak ve hukukunu garantiye almak için güçlü bir koalisyonla seçimlere girmek için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Irak Bakanlar Kurulu, genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılmasına karar vermişti.

Anahtar Kelimeler:
IrakTürkmenSeçim
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