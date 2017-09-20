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Türkmenlerin can güvenliği tehlikede

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler can güvenliklerinin sağlanması için merkezi hükümetten destek istedi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 19:00
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Türkmenlerin can güvenliği tehlikede

Kerkük'teki Türkmen siyasi parti temsilcileri, Pazartesi günü saldırıya uğrayan Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Merkezi'nde bir araya gelerek tepkilerini ortaya koydu.

Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, Peşmerge yönetiminin tek taraflı referandum kararının bölgede gerilimi artırdığına dikkati çekerek, "Referandumun Kerkük'te şiddete yol açacağını daha önce dile getirmemize rağmen bizi kimse dinlemedi. Türkmenlerin can güvenliği tehlikede. Her an bir sorunla karşılaşma endişesi var" diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı da planlanan referandum tarihine kadar sorunların devam etmesinden endişeli olduklarını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkmenlerIrakKerkükAbbas Beyatlı
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