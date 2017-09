Kerkük'teki Türkmen siyasi parti temsilcileri, Pazartesi günü saldırıya uğrayan Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Merkezi'nde bir araya gelerek tepkilerini ortaya koydu.

Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, Peşmerge yönetiminin tek taraflı referandum kararının bölgede gerilimi artırdığına dikkati çekerek, "Referandumun Kerkük'te şiddete yol açacağını daha önce dile getirmemize rağmen bizi kimse dinlemedi. Türkmenlerin can güvenliği tehlikede. Her an bir sorunla karşılaşma endişesi var" diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı da planlanan referandum tarihine kadar sorunların devam etmesinden endişeli olduklarını dile getirdi.

