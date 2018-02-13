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Tusk'tan küstah açıklama

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'ye 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesi' çağrısında bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 15:25
Tusk'tan küstah açıklama

AB liderler toplantısına başkanlık eden Tusk, Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile konuştuktan sonra açıklama yaptı.

Tusk, Türkiye'nin 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesini' istedi.

Kıbrıs, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa BirliğiDonald TuskTürkiyeAfrinSuriyeZeytin Dalı
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