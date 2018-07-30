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Üç garantör ülke Soçi'de buluşuyor

Suriye krizinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran krizde son durumu masaya yatırmak için bugün Rusya'nın Soçi kentinde buluşuyor. 10. defa buluşan garantörler toplantısında ilk kez mültecilerin Suriye'ye geri dönüşü konuşulacak

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:05
Üç garantör ülke Soçi'de buluşuyor

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konulu garantörler toplantısı kapsamında Rusya'nın Soçi kentinde bugün Suriye krizini 10. kez masaya yatıracak.

Kritik toplantıda ana konuların İdlib'deki son durum, mültecilerin geri dönüşü, alıkonulanların serbest bırakılması ve anayasa komitesi çalışmalarının olması bekleniyor. Bugünkü zirve öncesinde garantör ülkelerin heyetleri teknik konular üzerinde ikili ve üçlü görüşmelere katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Ürdün'ün gözlemci olarak yer aldığı görüşmelerde, ABD temsilci göndermedi.

Görüşmelerde Suriye'deki muhalifleri eski Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma, Suriye devletini ise Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi temsil ediyor.

İdlib'deki son durum

14-15 Mayıs'taki son Astana toplantısında, taraflar, Gerginliği Azaltma Bölgeleri ve ateşkes rejiminin korunmasında mutabık kalmıştı.

Ancak çoğu silahlı muhaliflerden kaynaklı çok sayıda saldırıyla ateşkes rejimi defalarca ihlal edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Astana anlaşmaları çerçevesinde Ekim 2017'den bu yana ateşkes gözlem misyonu yaptığı İdlib'deki ateşkes ihlalleri Soçi toplantısında garantörlerin gündeminde önemli yer tutacak. Toplantıda anayasa komitesi kurulması konusu da gündemde.

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın kurulacak anayasa komitesinin işleyişi üzerine garantör ülkelerle görüşmesi bekleniyor. Müstura'ya sunulan tekliflerde Suriye devleti anayasa komitesine 50 isim önerirken, muhalif taraf da aynı sayıda isim teklif etmişti.

En kritik konu geri dönüşler

Öte yandan Rusya'nın masaya ilk defa mültecilerin ve yerinden edilenlerin geri dönüşü konusunu getireceği öngörülüyor. Son dönemde Rus yetkililer, bu konu ile ilgili mültecilerin barındığı Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a ziyaretler yapmıştı.

Muhalifler mültecilerin geri dönüşüne karşı çıkıyorlar. Geri dönüşlerin başlaması Suriye'nin normalleşmesi anlamına geleceği için muhaliflerin pek de işine gelmiyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
SoçiSuriyeRusyaİran
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