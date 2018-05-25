Uçaklar pistte çarpıştı

Referandumu için oy kullanmaya giden İrlandalı seçmenleri taşıyan bir uçak, İngiltere'nin başkenti Londra'daki pistte diğer bir yolcu uçağıyla çarpıştı. Başkentteki Stansted Havalimanı'nda gerçekleşen kazaya karışan uçaklardan biri, Ryanair'e ait. İngiliz basını, İrlanda'nın başkenti Dublin'e doğru havalanmaya hazırlanan uçağın Primera Havayolları'na ait bir başka uçağa çarptığını bildiriyor. Primera Havayolları uçağı, İspanya Malaga'dan kalkıp Londra'ya inmişti.

Çarpışmanın duyulmasıyla hemen itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Stansted Havalimanı sözcüsü, küçük bir kaza yaşandığı bilgisini verdi.Uçaktaki yolcuların paylaştığı fotoğraflarda, ekiplerin bir uçağın kanadını kontrol ettiği görülüyor.

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